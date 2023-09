Kandidaat-Eurocommissaris Hoekstra doorstaat eerste test

Kandidaat-Eurocommissaris Wopke Hoekstra is weer een stap dichter bij zijn benoeming tot opvolger van de vertrokken Frans Timmermans. Het Europees Parlement heeft zijn zakelijke belangen doorgelicht en daarin is geen bezwaar gevonden om tot de Europese Commissie toe te treden.

Hoekstra moest inzage geven in zijn financiële belangen, zodat Europarlementariërs belast met juridische zaken die tegen het licht konden houden. De voormalige buitenlandminister en CDA-leider kwam twee jaar geleden in opspraak met een brievenbusfirma in een tropisch belastingparadijs, maar het parlement vond nu “geen probleem”, zegt een woordvoerder.

De Nederlandse aspirant-Eurocommissaris krijgt nu een reeks schriftelijke vragen over zijn opvattingen over de Europese samenwerking en de omgang met het Europees Parlement en over zijn plannen voor het klimaat. Die moet hij voor eind september beantwoorden. Maandag 2 oktober maakt hij zijn opwachting in het parlement voor aanvullende vragen.

Europarlementariërs hebben aangekondigd dat Hoekstra niet op een rode loper moet rekenen. Ze twijfelen of de Europese samenwerking en het klimaat wel echt zijn hart hebben.