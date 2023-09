Keeper krijgt taakstraf voor mishandelen grensrechter

De rechtbank in Haarlem heeft dinsdag een 33-jarige man uit Velsen-Zuid veroordeeld voor het mishandelen van een grensrechter op 3 oktober 2020. De keeper van voetbalvereniging IJmuiden krijgt een taakstraf opgelegd van 120 uur voor het openlijk geweld op het voetbalveld. De rechtbank sprak drie overige verdachten vrij.

Tijdens een wedstrijd tussen IJmuiden en Overbos uit Hoofddorp ontstond een vechtpartij na een woordenwisseling waarbij de grensrechter betrokken was. Het slachtoffer werd in het gezicht geslagen en naar de grond geduwd. De keeper van IJmuiden is volgens de rechtbank vanuit zijn doel naar de vechtpartij gerend en is bovenop de grensrechter gaan zitten om het slachtoffer meerdere vuistslagen te geven. Tijdens de vechtpartij werd ook een speler van Overbos in de nek geschopt met een karatetrap. “Met voetbalsport heeft dit absoluut niets te maken. Dergelijk gedrag hoort niet op het voetbalveld thuis”, aldus de rechtbank in het vonnis.

Aanleiding voor de vechtpartij op het veld van IJmuiden was een woordenwisseling, omdat de zoon van de grensrechter voor pedo was uitgemaakt. Hij was de keeper van Overbos. Het slachtoffer heeft volgens zijn raadsman nog dagelijks last van hoofdpijn, concentratieproblemen en vergeetachtigheid. Ook hield hij oogletsel aan het incident over.

Het Openbaar Ministerie had tegen de keeper Cornelis Z. een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, geëist. De rechtbank heeft gekeken naar soortgelijke zaken en komt uit op een taakstraf. Ook heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de vechtpartij bijna drie jaar geleden plaatsvond.

De drie vrijgesproken verdachten, twee spelers en een toeschouwer van vv IJmuiden, hebben eerder in de rechtbank ontkend dat ze bij de vechtpartij betrokken waren. Twee spelers werden vrijgesproken omdat ze met een ander rugnummer op hun shirt speelden dan op het wedstrijdformulier stond vermeld, waardoor de rechtbank twijfelt aan de bewijskracht van de getuigenverklaringen.

Ook de toeschouwer is vrijgesproken. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat hij de eerste klap zou hebben uitgedeeld aan de grensrechter.