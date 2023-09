Kosten koningshuis stijgen verder, ditmaal met 5,7 miljoen euro

Er gaat volgend jaar bijna 55,9 miljoen euro naar het koningshuis, ruim 11 procent meer dan dit jaar. Dat staat in de miljoenennota die dinsdag op Prinsjesdag is gepresenteerd. Vorig jaar werd er 50,2 miljoen euro begroot voor het koninklijk huis.

De functionele kosten van de koning stijgen komend jaar met 4,5 miljoen euro. Het bedrag van in totaal 36,7 miljoen euro kan de koning gebruiken voor kosten die “te relateren zijn aan de uitoefening van het koningschap”.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Beatrix hebben volgend jaar in totaal ongeveer 600.000 euro meer te besteden dan dit jaar. De koning krijgt er ongeveer 400.000 euro bij. Daarvan gaat ongeveer 340.000 euro naar personeel en 55.000 naar zijn eigen inkomen. Zijn jaarinkomen komt daarmee op 1,09 miljoen euro uit.

De uitkering voor prinses Amalia gaat eveneens met een ton omhoog. Waar zij dit jaar recht zou hebben op 1,73 miljoen euro, is dat volgend jaar 1,83 miljoen euro. Rond haar achttiende verjaardag gaf Amalia echter aan haar inkomen, dat volgend jaar zo’n 322.000 euro zou zijn, terug te storten tot het einde van haar studie. Ook volgend jaar ziet ze af van het inkomen en de onkostenvergoeding, zo staat in de begroting. De onkostenvergoeding is voor volgend jaar begroot op 1,5 miljoen euro, zolang zij geen hoge kosten maakt in haar functie.

Koningin Máxima gaat er in totaal zo’n 64.000 euro op vooruit. Haar inkomen stijgt met 20.000 euro en vanaf 2024 verdient ze jaarlijks dus zo’n 431.000 euro. Haar budget voor personele en materiële uitgaven stijgt met 43.000 euro. Ook prinses Beatrix heeft als afgetreden vorst recht op een uitkering. Die is volgend jaar een ton hoger dan dit jaar, namelijk 1,84 miljoen euro.