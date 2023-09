LNV reserveert 100 miljoen euro voor jonge biologische boer

Jonge boeren die willen investeren in een duurzame toekomst moeten daarvoor de ruimte krijgen, vindt het kabinet. Voor jonge biologische boeren die een bedrijf willen overnemen, komt 100 miljoen euro beschikbaar. Dat blijkt op Prinsjesdag uit de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De zogenoemde ‘vestigingssteun”, zoals de pot heet, past bij duurzame doelstellingen van het demissionaire kabinet. Dat wil dat in 2030 15 procent van de totale landbouwgrond in Nederland biologisch is. Dit voornemen stond als zodanig ook vermeld in het concept-landbouwakkoord, dat er nooit kwam omdat het overleg erover klapte.

Een andere impuls aan “verduurzamingsdoelen” is een bedrag van 50 miljoen euro “voor het vergroten van de afzetmarkt voor biologische producten”. Dat geld komt wel pas beschikbaar in de jaren 2025 tot en met 2029. Verder is er komend jaar 15 miljoen euro beschikbaar voor agrarische ondernemers om hen te helpen meer biodiversiteit aan te brengen door het plaatsen van onder meer bomen, heggen en plassen.

Nog eens 10 miljoen euro is er om boeren te helpen met hun ‘stoffenbalans’. Het geld helpt ze onder meer om de toe- en afvoer van meststoffen goed te kunnen regelen. Daarmee is voor deze opgesomde maatregelen in totaal 175 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om extra geld op de begroting, aldus een woordvoerster van LNV, dat afkomstig is uit het Transitiefonds, het fonds dat het Rijk heeft gereserveerd voor stikstofmaatregelen en andere provinciale plannen voor de landelijke gebieden. Dit is een pot van 24,3 miljard euro.

De totale begroting van LNV is komend jaar 2,86 miljard euro.