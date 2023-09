LTO: voorkom nieuw maatschappelijk probleem ‘voedselarmoede’

Door de nieuwe eisen voor natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn zal ons voedsel “onvermijdelijk in prijs blijven stijgen”, reageert Land- en Tuinbouworganisatie Nederland op de troonrede. LTO Nederland wil dat de politiek voorkomt dat “voedselarmoede een nieuw maatschappelijk probleem wordt.”

“En zonder eerlijke en marktconforme vergoeding is er geen bestaanszekerheid voor boeren en tuinders”, vervolgt LTO. De landbouwbranchevereniging wil dat de overheid een bijdrage gaat leveren aan onder meer de vergroening van de landbouw. “Als we onze voedselvoorziening verder blijven verduurzamen én willen dat gezond Nederlands voedsel ook in de toekomst betaalbaar blijft, dan zal de politiek deze verduurzaming financieel moeten ondersteunen”, stelt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

Ook wil LTO dat er in de miljoenennota voor volgend jaar een bedrag van 750 miljoen euro gereserveerd wordt voor natuurbeheer, ofwel de zogeheten ecosysteemdiensten die boeren leveren. “Vanuit de samenleving en de politiek wordt steeds meer ingezet op verduurzaming, maar een doordachte kabinetsvisie op wat dit voor onze voedselproductie betekent, ontbreekt”, aldus Van der Tak.

Hij wil onder meer dat er een “een heldere, toekomstgerichte Voedselvisie 2050” gemaakt wordt, samen met de sector. Ook moet er volgens de voorzitter gezorgd worden voor een “gelijk speelveld in Europa” vanwege de open interne markt.

Glastuinbouw Nederland is bezorgd over onder meer de belastingplannen van de overheid. “Met name over de impact hiervan op de kleinere familiebedrijven”, reageert de brancheorganisatie.

De belangenbehartiger voorziet dat groente en fruit door de overheidsmaatregelen “alleen maar duurder worden” voor de consument. “Daardoor wordt de groep mensen die geen geld heeft voor een gezonde maaltijd alleen maar groter. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, want de zorgkosten worden hierdoor alleen maar duurder”, aldus Glastuinbouw Nederland.