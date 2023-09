Man uit Oss opgepakt die vermist meisje (11) bij hem in auto had

De politie heeft maandagavond een 23-jarige man uit het Brabantse Oss opgepakt omdat hij een 11-jarig meisje dat op zondag uit Rotterdam was verdwenen, bij zich had. Hij wordt verdacht van “onttrekking aan het ouderlijk gezag”, laat de politie weten.

De ouders van het meisje alarmeerden zondagochtend de politie toen bleek dat hun dochter niet meer thuis was. De politie kreeg de 23-jarige man uit Oss uiteindelijk in beeld dankzij camerabeelden. Bij zijn woning troffen ze niemand aan, maar “korte tijd later was het raak”, beschrijft de politie. De auto werd rond 21.00 uur gezien op een parkeerplaats in Heesch. Het meisje zat bij de man in de auto.

Het meisje is in goede gezondheid naar het politiebureau gebracht. De verdachte wordt momenteel verhoord. Ook met het kind wordt gesproken om te achterhalen wat er precies is gebeurd.