Marijnissen (SP): armoede constant houden is ‘grof schandaal’

SP-leider Lilian Marijnissen vindt het “een grof schandaal” dat het demissionaire kabinet er niet in slaagt om ervoor te zorgen dat de armoede in Nederland afneemt. De 2 miljard die is vrijgemaakt wordt namelijk ingezet om de armoede niet verder te laten stijgen.

Ze noemt in gesprek met de NOS na de troonrede allerlei “concrete maatregelen”, zoals het minimumloon verhogen, het schrappen van de btw op levensmiddelen en het openbaar vervoer, de energieprijzen maximeren en het eigen risico afschaffen. “Dat zijn stuk voor stuk goede maatregelen die ervoor zorgen dat mensen gewoon hun rekeningen beter kunnen betalen”, licht de partijleider toe.