Meisje dat op kinderopvang in Den Bosch overleed stikte

Het 3-jarige meisje dat maandag overleed op een kinderopvang in Den Bosch is gestikt in een lint dat ze om haar nek had hangen. Dat meldt de politie, die uitgaat van een noodlottig ongeval.

Het kind werd maandag rond 13.00 uur gevonden op een buitenterrein van het kinderdagverblijf aan de Empelseweg. Het meisje was op dat moment niet meer aanspreekbaar en hulp kwam te laat.

De politie meldt verder dat het incident “een enorme impact heeft gehad op alle betrokkenen en de hulpdiensten”. De familie is inmiddels op de hoogte gebracht van de uitkomst van het onderzoek.

Eerder meldde de kinderopvang ’t Goudvisje dat het meisje een dochter was van een van de medewerkers van de opvang. “Deze plotselinge gebeurtenis heeft vanzelfsprekend veel indruk gemaakt op de andere kinderen en heeft andere medewerkers en ouders enorm aangegrepen”, zo stond in een verklaring. Dinsdag was de opvang vanwege het incident gesloten. “We zullen er de komende tijd alles aan doen om de ouders, de kinderen en onze medewerkers te ondersteunen waar dit nodig is.”