Minister Bruins Slot roept Azerbeidzjan op aanval te stoppen

Nederland roept Azerbeidzjan op “onmiddellijk” zijn aanval op Nagorno-Karabach te stoppen, zegt demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken). Ze spreekt van “zeer zorgelijke berichten” en vindt dat de regering in Bakoe de dialoog met de ArmeniĆ«rs in Nagorno-Karabach moet hervatten.

“We houden de situatie nauwlettend in de gaten, en bespreken in EU-verband wat we gezamenlijk kunnen doen om verdere escalatie te voorkomen”, laat de bewindsvrouw op X weten. Bruins Slot is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Ook in de Tweede Kamer is grote bezorgdheid over de aanval van Azerbeidzjan. Volgens Kati Piri (PvdA/GroenLinks) moet Bruins Slot met EU-partners de druk op Azerbeidzjan opvoeren om tot een staakt-het-vuren te komen. “Azerbeidzjan moet deze onnodige aanval en agressie zo spoedig mogelijk stoppen”, aldus Ruben Brekelmans van de VVD.

CDA’er Derk Boswijk noemt het een “ongelofelijke zorgelijke situatie”. Volgens Don Ceder van de ChristenUnie werd al maanden gewaarschuwd voor de aanval, maar is “vanuit de internationale gemeenschap helaas te weinig urgentie uitgegaan. Er moet nu zo snel mogelijk hulp en ondersteuning komen voor de 120.000 inwoners in Nagorno-Karabach”, vindt Ceder.