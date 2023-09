Nacht met explosies in Den Haag, Amsterdam, Weesp en Winschoten

In de nacht van maandag op dinsdag zijn explosies gemeld in Den Haag, Amsterdam, Weesp en Winschoten. Bij de ontploffingen vielen voor zover bekend geen gewonden, wel raakten de betrokken panden zwaar beschadigd.

Op de Melis Stokelaan in het zuiden van Den Haag ging rond 01.15 uur een explosief af bij een woning. Vermoedelijk werd daar zwaar vuurwerk afgestoken, laat de politie weten. Op beelden is te zien dat het om een woning in een appartementencomplex gaat. Volgens lokale media was er in de nacht van zondag op maandag ook al een explosie bij dat complex.

De Haagse politie zegt dat er die nacht inderdaad een knal is gehoord, maar dat niet duidelijk is of toen ook een explosief is afgegaan. Onderzocht wordt of het incident iets te maken heeft met de explosie van afgelopen nacht. Volgens de Haagse politie ging de vermoedelijke verdachte, die een bivakmuts droeg, er afgelopen nacht na zijn daad in Den Haag vandoor op een groene deelscooter van Go Sharing.

In Winschoten ging een explosief af bij een pand waarin een kapperszaak zit in de Langestraat in het centrum van de Groningse stad. Het was de tweede ontploffing in die straat in een paar dagen tijd. De politie onderzoekt de explosies met een team dat gespecialiseerd is in dit soort zaken. Gekeken wordt ook of er verband is met andere geweldsincidenten in Winschoten, Oude Pekela en Groningen. De burgemeester van Oldambt, waar Winschoten onder valt, waarschuwt in een bericht op de website: “Weet dat er beelden zijn. De politie maakt dankbaar gebruik van beveiligingscamera’s en videodeurbellen van ondernemers en omwonenden.”

In Amsterdam en Weesp waren maandagavond laat kort na elkaar explosies. Bij een woning aan de Amsterdamse ‘s-Gravendijkdreef in Zuidoost ging iets voor 22.30 uur een explosief af. Er werd een brandend voorwerp naar binnen gegooid, waarna er brand uitbrak. Ook in Weesp ontstond brand, nadat daar een explosief voor een portiek was gegooid.

Het aantal incidenten met explosies is dit jaar relatief hoog. In juli waren er al bijna evenveel explosies gemeld als in heel 2022, vooral in Rotterdam. Afgelopen weekend waren er in Amsterdam in totaal zes explosies. De Amsterdamse politiechef noemde dat aantal maandag verontrustend.