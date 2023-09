Oekraïne blijft voor Buitenlandse Zaken eerste prioriteit

De oorlog in Oekraïne blijft voor het ministerie van Buitenlandse Zaken ook volgend jaar het belangrijkste onderwerp. “Ook komend jaar kan Oekraïne op Nederland rekenen als het gaat om humanitaire en militaire hulp, economische ondersteuning en wederopbouw”, meldt het departement op Prinsjesdag.

Nederland is sinds de Russische inval in Oekraïne vorig jaar februari een voortrekker van de steun aan de regering in Kyiv. Het kabinet heeft inmiddels al zo’n 2 miljard euro aan militaire hulp gegeven.

Van de begroting van het ministerie van ruim 13 miljard euro gaat 11,2 miljard als afdracht naar Brussel. “De EU eenheid is belangrijker dan ooit, gegeven de oorlog in Oekraïne en de afdrachten aan de Europese Unie blijven daarom ook van wezenlijk belang”, aldus het ministerie van demissionair minister Hanke Bruins Slot.

De afgelopen jaren is de aandacht van het ministerie al verschoven naar de regio rond de EU zoals de Sahel en het Midden-Oosten. Dat beleid wordt voortgezet. Verder blijft de “assertieve houding” van China veel aandacht vragen en omdat het “demografische en economische zwaartepunt” naar het zuiden en oosten verschuift, zal meer geïnvesteerd worden in de relatie met landen in Afrika, Latijns-Amerika en de Indo-Pacific.