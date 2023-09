Omtzigt: schrijnend dat kabinet verwaarlozen instituties niet noemt

Kamerlid Pieter Omtzigt vindt het schrijnend dat in de troonrede een analyse van het demissionaire kabinet ontbreekt waarom de problemen bij het toeslagenschandaal zijn ontstaan. Dat geldt ook voor de situatie in Groningen, waarbij gaswinning boven het belang van de Groningers ging, zei hij in een eerste reactie op de troonrede.

“We hebben namelijk onze instituties verwaarloosd”, zei eenpitter Omtzigt, die met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract aan de verkiezingen meedoet en hoog in de peilingen staat. “Mijn analyse is dat dat niet een soort natuurverschijnsel is, maar dat dat met het bestuur te maken heeft.”

“De reden waarom die problemen ontstaan zijn, namelijk dat wij onze instituties verwaarloosd hebben, daar had ik eigenlijk wel van gehoopt dat daar iets over in de troonrede had gestaan.”

Hij erkent dat het niet makkelijk is om dat te repareren, maar hij vindt het onbegrijpelijk dat bij het kabinet een analyse ontbreekt. “Zeker nadat het er twee jaar geleden al over gevallen is.”