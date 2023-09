Opnieuw explosie bij pand in centrum van Winschoten

Bij een pand in de Langestraat in het centrum van Winschoten is in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw een explosie geweest. Het is de tweede ontploffing in een paar dagen tijd in de straat.

De explosie vond rond 02.10 uur plaats. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Wel is er veel schade aan het pand. De politie doet onderzoek.

Zaterdagochtend was in de Langestraat ook al een explosie bij een bedrijfspand. De politie liet toen al weten te onderzoeken of er een verband is tussen deze explosie en andere geweldsincidenten in Winschoten, Oude Pekela en Groningen.