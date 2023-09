Prinses Amalia ziet ook volgend jaar af van uitkering

Prinses Amalia ziet ook volgend jaar af van haar uitkering. Dat staat in de miljoenennota die dinsdag op Prinsjesdag is gepresenteerd. De Prinses van Oranje heeft volgend jaar recht op 1,83 miljoen euro. De uitkering is opgebouwd uit een inkomen van 322.000 euro en een onkostenvergoeding van 1,5 miljoen euro.

In een brief aan demissionair premier Mark Rutte schreef Amalia voor haar 18e verjaardag echter dat ze het inkomen tot aan het eind van haar studie zal terugstorten. “Ik vind dat ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zo moeilijk hebben, zeker in deze onzekere coronatijd”, schreef ze toen.

Ook de onkostenvergoeding wil Amalia niet ontvangen, omdat “ik in mijn functie als Prinses van Oranje geen hoge kosten hoef te maken”. Momenteel studeert Amalia aan de Universiteit van Amsterdam.