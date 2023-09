Projectontwikkelaars vrezen ontslaggolf door crisis woningbouw

De Nederlandse woningmarkt stevent op een ramp af, met omvangrijke ontslagen in de bouw en een verder oplopend woningtekort, met alle nadelige gevolgen van dien voor de woningzoekenden. Dat voorziet NEPROM, de vereniging van project- en gebiedsontwikkelaars.

De organisatie heeft naar eigen zeggen weinig goede woorden over voor de Haagse politiek van dit moment en is teleurgesteld over de bekendmakingen op Prinsjesdag. Volgens de ontwikkelaars ontbreekt het aan doortastend beleid dat is gericht op het opvoeren van de woningbouw, terwijl de woningnood juist schreeuwt om oplossingen.

“De bouwproductie daalt volgend jaar fors. Wij verwachten dat in 2024 met de bouw van niet meer dan 50.000 woningen wordt gestart in plaats van de noodzakelijke 100.000. Al meer dan een jaar signaleren we dat de verkoop van woningen aan beleggers en particulieren instort”, zegt NEPROM-voorzitter DesirĂ©e Uitzetter.

Ze wijst erop dat dit grote consequenties kan hebben. “Nu leidt dat tot ontslagen bij architecten en vacaturestops bij opdrachtgevers. Volgend jaar zal dat zichtbaar worden in de orderportefeuille van aannemers. Daarin vallen grote gaten en het kan haast niet anders dan dat in 2024 op grote schaal ontslagen gaan vallen.”

Volgens Uitzetter helpt het wel dat dat het kabinet in de miljoenennota 50 miljoen euro extra voor de zogeheten Startbouwimpuls beschikbaar stelt. Maar dit is geen oplossing voor de problemen, benadrukt ze. De ontwikkelaars pleiten voor maatregelen als een Doorbouwgarantie en een effectief Nationaal Koopstartfonds. Ook vinden ze dat kabinet en de Tweede Kamer snel moeten komen met een “werkbare vorm van huurregulering”, waarbij beleggers niet zouden worden afgeschrikt, maar juist worden aangemoedigd om in nieuwe woningen te blijven investeren.

“De politiek heeft de mond vol van bestaanszekerheid, maar voor heel veel mensen wordt aan de basisvoorwaarde daarvoor, een thuis, niet voldaan, terwijl de overheid juist daarvoor verantwoordelijk is en daar ook daadwerkelijk wat aan kan doen”, aldus Uitzetter.