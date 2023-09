Rutte over fluitconcert bij rijtoer: niet te veel aandacht geven

Demissionair premier Mark Rutte is niet onder de indruk van de fluitconcerten die de koninklijke familie op Prinsjesdag te verduren kreeg tijdens de traditionele rijtoer en balkonsc√®ne. “Dat is een handjevol mensen, laten we daar niet te veel aandacht aan besteden”, zegt de minister-president tegen het ANP.

“Democratie, het mag, je kunt die mensen dat niet verbieden”, zegt Rutte. “Tenzij ze natuurlijk gevaar opleveren, maar in de meeste gevallen doen ze dat binnen de regels en dan mag dat.” Hij wil het in ieder geval “niet te groot maken” en niet “tot maat van de staat van het land maken”.

Rutte ziet op wat hoogstwaarschijnlijk zijn laatste Prinsjesdag als premier is, “een land dat er op zich goed bij ligt, maar waar ook serieus problemen zijn op te lossen”. Dat de begroting en de troonrede dit jaar nagenoeg geen nieuw beleid bevatten, maakt het wat hem betreft geen verplicht nummer. “Ik vind elke Prinsjesdag weer mooi en belangrijk.”