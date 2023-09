Rutte ziet geen structurele oplossing voor koopkrachtproblemen

Demissionair premier Mark Rutte gelooft niet dat het mogelijk is de positie van de laagste inkomens structureel te verbeteren, zonder de economie schade te berokkenen. Hij voorspelt dat ook toekomstige kabinetten “de komende tien, twintig jaar” nog met eenmalige koopkrachtpakketten zullen werken als bepaalde groepen er te veel op achteruit dreigen te gaan.

Dat zegt Rutte in een gesprek met het ANP. “Als de economie goed draait, dan is het altijd zo dat de hoge inkomens daar het meest van profiteren”, aldus de scheidende VVD-leider. “Je moet altijd repareren aan de onderkant, dat is al zo sinds de Tweede Wereldoorlog.” Dat ook werkenden niet zonder deze helpende hand kunnen rondkomen “ga je nooit helemaal oplossen”, verwacht hij.

Het armoedebeleid van het demissionaire kabinet komt neer op ‘pleisters plakken’, waarschuwt de Raad van State op Prinsjesdag. Er zou volgens deze belangrijke adviseur van kabinet en parlement een betere analyse moeten worden gemaakt van de achterliggende oorzaken van armoede, zodat die structureel kunnen worden aangepakt.

Maar Rutte ziet het nog verder verhogen van het minimumloon eigenlijk als enige mogelijkheid om de positie van werkenden aan de onderkant blijvend te verbeteren. En daar kleven ook grote nadelen aan, zo waarschuwt hij. Zo willen veel partijen dat ook de AOW dan meestijgt. Dat is niet alleen onnodig, maar leidt met de voortschrijdende vergrijzing ook tot onverantwoord hoge kosten, aldus de premier.

Daarnaast kan een veel hoger minimumloon de inflatie nog verder opdrijven, waarschuwt Rutte. Ondernemers zullen hun hogere loonkosten immers vroeg of laat gaan doorvertalen in hogere prijzen voor hun producten en diensten. Nederland mag geen “staatsgeleide economie” worden, waarschuwt de premier. “Dan haal je ook de economische dynamiek eruit en dan gaat heel snel de economische groei instorten.”