Scheldende man belt in 16 dagen tijd ruim 800 keer alarmlijn 112

De politie heeft een 37-jarige man uit het Limburgse dorpje Oirsbeek opgepakt, die in zestien dagen ruim achthonderd keer de alarmlijn 112 belde. Hij schold en bedreigde daarbij centralisten. Maar vaak zei hij ook helemaal niets. Hem wordt bedreiging ten laste gelegd, maakte de politie dinsdag bekend.

Waarom de man het nummer zo vaak belde, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen. “Je zou wellicht denken: het desbetreffende nummer blokkeren en dan ben je ervan af, maar dat is niet toegestaan”, zei hij.

De politie wijst erop dat schelden en dreigen naar 112 een misdrijf is waarop taak- of gevangenisstraf staat. Vorig jaar werd 112 bijna 3,5 miljoen keer gebeld, waarbij het in 37 procent van de gevallen ging om misbruik of oneigenlijk gebruik van het alarmnummer. Omdat dit politie en hulpverleners onnodig werk kost, wordt het gezien als een zwaar vergrijp. Mensen die misbruik maken van het nummer worden opgespoord, aldus de politie.