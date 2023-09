Schreinemacher bezuinigt op alle hulpprogramma’s om asielkosten

Volgend jaar bezuinigt demissionair minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op vrijwel alle ontwikkelingsprogramma’s. Er gaat circa 7 procent minder geld naartoe. Ze heeft minder te besteden, omdat ze meer geld kwijt is aan de eerstejaars asielopvang. Die wordt betaald uit haar begroting.

In plaats van ruim 4 miljard euro heeft Schreinemacher in 2024 maar ruim 3,6 miljard euro beschikbaar voor ontwikkelingssamenwerking. Op het budget voor noodhulp wordt niet beknibbeld. “Bestaande projecten worden zoveel mogelijk voortgezet en de afspraken in het coalitieakkoord blijven leidend, maar er is dus minder geld beschikbaar voor ander beleid”, aldus de bewindsvrouw. De Tweede Kamer vroeg haar eerder de noodhulp en directe ontwikkelingssamenwerking zoveel mogelijk te ontzien.

In de voorjaarsnota stond al dat Schreinemacher tot en met 2026 dik 3,4 miljard euro extra moet bijdragen vanwege de gestegen kosten voor de asielopvang. Dit jaar is de VVD-minister hier 559 miljoen euro extra aan kwijt (in totaal gaat het om bijna 1,2 miljard euro). Ze houdt rekening met een asieltegenvaller van 706 miljoen euro volgend jaar. Ze zal er dan ruim 1,3 miljard euro aan kwijt zijn.

Een lichtpuntje is de groei van de economie. De begroting van ontwikkelingshulp is hieraan gekoppeld. Omdat de economie meer is gegroeid dan verwacht stijgt ook het budget voor ontwikkelingshulp. Het gaat dit jaar om 165 miljoen euro. Daardoor hoeft de minister minder te bezuinigen.