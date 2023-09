SGP-leider Stoffer noemt troonrede ‘een beetje mager’

De nieuwe SGP-leider Chris Stoffer miste in de troonrede aandacht voor de regio en de middeninkomens. Hij noemde de toespraak van de koning waarin wordt ingegaan op de plannen van het kabinet voor volgend jaar een “beetje mager”.

Stoffer had graag willen horen over die groep mensen met goede banen die niet meer kunnen rondkomen. “Door eigen toedoen moet Rutte IV de hand op de knip houden en dat is pijnlijk voor middeninkomens en eenverdieners”, zegt de SGP’er.

Hij noemt de groeiende kloof tussen een- en tweeverdieners “pijnlijk en onterecht”. Een nieuw kabinet moet volgens Stoffer geen grote beloftes meer doen en zich richten op “realistisch financieel beleid”.