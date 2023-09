Studentenvakbond: kabinet lijkt studenten te zijn vergeten

Studenten “lijken vergeten te zijn” in de miljoenennota, stelt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). “De basisbeurs wordt lager en de huren hoger. De uitkomst van die som is vrij simpel: we komen zo niet rond”, vat voorzitter Elisa Weehuizen het samen.

De basisbeurs is dit schooljaar terug van weggeweest. Dit collegejaar krijgen uitwonende studenten 164,30 euro extra per jaar, maar dat is slechts een tijdelijke koopkrachtmaatregel. Die gaat het kabinet niet verlengen. Ook de energietoeslag van 400 euro die dit studiejaar voor studenten die op zichzelf wonen wordt uitgetrokken “valt tegen”, vindt de LSVb.

De bond schat verder in dat studenten amper baat hebben bij diverse armoedemaatregelen die het kabinet neemt. “Veel mensen hebben profijt van de verhoging van de huurtoeslag, maar studenten komen daar niet voor in aanmerking.” Studenten op kamers vallen niet onder de regeling, alleen bewoners van zelfstandige woonruimte kunnen huurtoeslag krijgen. De LSVb noemt het “meer dan logisch om de huurtoeslag voor iedereen te laten gelden”.