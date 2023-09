Tabaksbranche: hogere accijns goed nieuws voor Duitse winkeliers

De tabaksbranche reageert verbolgen op de accijnsverhoging op tabak in de dinsdag gepubliceerde miljoenennota. Tabak wordt daardoor volgend jaar nog duurder, waarschuwt de Vereniging Nederlandse Sigaretten- & Kerftabakfabrikanten (VSK). “Dit is alleen goed nieuws voor winkeliers in onze buurlanden en natuurlijk voor criminelen, die zich op grote schaal bezighouden met illegale productie en smokkel”, zegt directeur Jan Hein Sträter.

In april werd de accijns op sigaretten volgens de branche al met 1,22 euro verhoogd. Het plan zou zijn geweest om volgend jaar de accijns nog eens met hetzelfde bedrag te laten stijgen. Maar in de miljoenennota is sprake van een hogere verhoging, aldus de organisatie. Sigaretten worden 2 euro duurder, voor shag betaal je straks 8 euro meer per pakje. Volgens VSK kost een pakje van twintig sigaretten volgend jaar daardoor waarschijnlijk zo’n 11,50 euro. Aan een pakje shag van 50 gram zou je dan 25 euro kwijt zijn.

Sträter geeft aan dat eenzelfde pakje shag in Duitsland maar ongeveer 13 euro kost. Onderzoek wijst volgens zijn organisatie uit dat Nederlanders ook nu al regelmatig hun tabak in het buitenland kopen. “Over al die pakjes wordt in ons land geen cent accijns of btw betaald.” Om te voorkomen dat mensen hun tabak in het buitenland gaan halen, kan de overheid volgens Sträter beter de hoogte van accijns afstemmen met andere landen.

Voor alcohol gaat de accijns eveneens omhoog, met in totaal 16,2 procent. SpiritsNL is hier volstrekt tegen, reageert de branchevereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken. Het zal hoe dan ook averechts uitpakken en leiden tot lagere accijnsopbrengsten in plaats van hogere, waarschuwt de organisatie.

“Ik roep de Tweede Kamerleden op: doe het niet! Leer van het verleden”, zegt SpiritsNL-directeur Betty de Boer. “De beoogde accijnsverhoging zal niét leiden tot 153 miljoen aan extra accijnsinkomsten, maar zal waarschijnlijk juist resulteren in een daling. Daarnaast is het ook schadelijk voor de eeuwenoude gedistilleerd branche, de middenstand in de grensregio’s van Nederland én onze concurrentiepositie.”