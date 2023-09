De troonrede van koning Willem-Alexander was dit jaar langer dan gemiddeld, maar korter dan die van vorig jaar. De troonrede was op papier 2546 woorden lang, dat is bijna 300 woorden korter dan vorig jaar.

Gemiddeld heeft de troonrede een lengte van 2148 woorden. De kortste troonrede van Willem-Alexander, die sinds 2013 koning is, was in 2017. Toen telde de tekst ‘slechts’ 1667 woorden. De eerste troonrede die de koning ooit voorlas, was in 2013. Die had een lengte van 2225 woorden.