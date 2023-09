Twee mannen aangehouden voor aanrijding met vluchtauto

In Amsterdam zijn dinsdag twee mannen gearresteerd in verband met een inbraak en het verlaten van de plaats van een ongeval op de Kinkerstraat, in de wijk Oud-West. Dat incident gebeurde in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 juli.

De twee mannen, Amsterdammers van 18 en 38 jaar, worden verdacht van betrokkenheid hierbij. Op 20 juli was al een 19-jarige Amsterdammer aangehouden in verband met de inbraak en aanrijding.

In de betreffende nacht raakte een 26-jarige fietser zwaargewond toen hij op de Kinkerstraat werd aangereden. Hij moest worden gereanimeerd en verbleef lange tijd in het ziekenhuis.

De inzittenden van de auto hadden kort daarvoor ingebroken bij een tabakswinkel in de Kinkerstraat. Na de aanrijding met de fietser gingen ze ervandoor. De auto werd later gecrasht teruggevonden op de Pieter Langendijkstraat.