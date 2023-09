Van der Plas (BBB) ziet 2 miljard tegen armoede als een ‘begin’

BBB-leider Caroline van der Plas vindt de 2 miljard euro die het demissionaire kabinet wil uittrekken voor armoedebestrijding een “begin”. Maar volgens het Tweede Kamerlid is er nog veel meer geld nodig.

“We moeten ook kijken wat er nog meer nodig is, want we zitten ook met de zorg”, zei Van der Plas in een eerste reactie op de troonrede. “Daar wordt ook op bezuinigd, en er zijn ontzettend veel wachtlijsten”.

De troonrede deed de BBB-leider denken aan het antwoord op een ChatGPT. “Wat hebben we als kabinet afgelopen jaar allemaal gezegd en niet gedaan?”, zou dan de vraag zijn geweest. “Ik las zoveel terug van kabinetsteksten die ik het afgelopen jaar gehoord heb”, aldus Van der Plas. “Het is gewoon een oude riedel, die ik heb gehoord”.