VNG: gemeenten willen geld voor grote opgaven

Gemeenten krijgen in de komende jaren met grote onderwerpen te maken, maar moeten daar dan ook genoeg geld voor krijgen. “Het is natuurlijk wel een beetje boter bij de vis. We staan voor grote opgaven, maar daar horen dan ook de financiĆ«le middelen bij om dat mogelijk te maken”, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een eerste reactie op de troonrede.

Vice-voorzitter Mark Boumans van de VNG noemt het “belangrijk dat Nederland niet op slot gaat”. Voor de VNG is bestaanszekerheid en kansengelijkheid belangrijk, maar ook het woningtekort, aldus Boumans.