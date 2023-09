Waterschappen: meer geld nodig als we ‘rotzooi blijven dumpen’

De 600 miljoen euro die de waterschappen jaarlijks investeren in het zuiveren van rioolwater is nooit genoeg “als we ergens anders rotzooi blijven dumpen in het water”. Voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen zei dat in reactie op de troonrede. Koning Willem-Alexander gaf daarin aan dat verbetering van de waterkwaliteit de komende periode dringend aandacht blijft vragen.

Waterkwaliteit is de laatste tijd veel in het nieuws, met name in verband met PFAS-lozingen door het chemische bedrijf Chemours in Dordrecht. Ook in Limburg is watervervuiling een onderwerp. Recentelijk bleek dat de waterkwaliteit van de Maas achteruitgaat, onder meer door lozingen van schadelijke stoffen. Van der Sande pleit ervoor dit probleem “bij de bron” aan te pakken. “Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit.”

Hij noemde ook andere uitdagingen. “Denk aan dijkveiligheid, want als we in laaggelegen Nederland willen blijven wonen, werken en recreĆ«ren dan moeten we blijvend, misschien wel meer investeren in die dijkveiligheid.”

Volgens Van der Sande kan water ook “een verbinding zijn tussen schijnbare tegenstellingen als landbouw en natuur”. De balans in het landelijk gebied kan met relatief eenvoudige maatregelen worden hersteld, aldus de unievoorzitter. “Denk aan beekherstel, flexibel peilbeheer, extra stuwen en andere maatregelen.”