Weinig enthousiast kabinet laat lagere btw groente aan opvolger

Een besluit over de veelbesproken btw-verlaging op groente en fruit zal niet meer genomen worden door dit kabinet, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Maar dat betekent niet dat demissionair staatssecretarissen Marnix van Rij (Fiscaliteit) en Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) hun gebrek aan enthousiasme voor het plan verhullen.

Zij wijzen op verschillende uitspraken waaruit blijkt dat een btw-verlaging averechts werkt en vooral rijkere mensen helpt. Ook kunnen producten juist duurder worden. Het kabinet zou liever meer gratis groente en fruit of schoolmaaltijden verstrekken.

Het kabinet haalt onder meer de bevindingen van SEO Economisch Onderzoek aan. De onderzoekers stellen daarin dat een nultarief voor groente en fruit mogelijk niet erg effectief is en bovendien veel juridisch gedoe oplevert wat nou wel of geen groente of fruit is.

Ook het Centraal Planbureau noemt een lager btw-tarief “niet doelmatig”. De rekenmeesters wijzen erop dat vooral hogere inkomensgroepen er profijt van hebben, omdat zij meer boodschappen kopen. De Raad van State constateert dat in Spanje en het Verenigd Koninkrijk dat de btw-verlagingen weinig effect hadden.

“Het demissionaire kabinet constateert dat dit ook het geval zou zijn bij een btw-nultarief op groente en fruit”, melden de bewindslieden. “De fiscale subsidie vloeit in dat geval ook naar degenen die al voldoende groente en fruit consumeren en geen prijsstimulans nodig hebben.” Maar omdat het kabinet demissionair is, zal pas een volgende regering na de verkiezingen er een besluit over nemen.