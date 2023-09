Actiegroep: stap in goede richting om Chemours aan te pakken

Een stap in de goede richting, zo noemt Kees van der Hel van de actiegroep Gezondheid voor Alles de besluiten van de provincie Zuid-Holland over Chemours. Op verzoek van Provinciale Staten gaan externe experts onderzoeken “hoe en wanneer” de vergunning van de chemische fabriek zou kunnen worden ingetrokken.

Een meerderheid van de Staten riep het college van Gedeputeerde Staten ook op ervoor te zorgen dat Chemours zo snel mogelijk geen schadelijke PFAS-stoffen meer uitstoot. De motie ‘Stap voor stap naar een veiliger Zuid-Holland’, met daarin algemene oproepen om de PFAS-problematiek aan te pakken, kreeg zelfs unanieme steun van de 49 aanwezige Statenleden.

“Natuurlijk hoop je op meer, maar dat is niet realistisch”, zegt Van der Hel, die op zijn vakantieadres in Zwitserland op een laptop de urenlange vergadering op het provinciehuis in Den Haag volgde. Al jaren pleit de actiegroep, bestaande uit omwonenden van de fabriek in Dordrecht, voor ‘nul uit de pijp’. Ze willen dat Chemours geen PFAS meer uitstoot. Jarenlang loosde het bedrijf grote hoeveelheden schadelijke stoffen, waardoor de wijde omgeving vervuild raakte.

“Een aantal moties is aangenomen, daar ben ik ontzettend blij mee”, zegt Van der Hel. “De provincie heeft te maken met wet- en regelgeving. Die bepaalt de ruimte die er is. Hopelijk schudt de nieuwe regering de wetgeving op en worden de regels strakker gezet. Dit is een stap in de goede richting, want iedere stap die Chemours de ruimte ontneemt om zich op een verkeerde manier te ontwikkelen, is een positieve. Maar we zijn er nog lang niet, er moeten nog heel wat stappen gezet worden.”

De actiegroep voert al 180 weken lang iedere zaterdag actie, door aarde en water dat vervuild zou zijn voor de poort van Chemours uit te strooien.

De leiding van het bedrijf heeft vooralsnog niet gereageerd op de besluiten van de Zuid-Hollandse Staten.