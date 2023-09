Advocaat Ficq ‘ontstemd’ over brief van Chemours aan Gommers

Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht heeft een brief gestuurd aan ic-arts en omwonende Diederik Gommers, die samen met zo’n 3000 anderen aangifte heeft gedaan tegen het bedrijf vanwege de gevaarlijke stoffen waaraan de omgeving van de fabriek zou zijn blootgesteld. Advocaat Bénédicte Ficq, die de massa-aangifte heeft ingediend bij het Openbaar Ministerie, is “behoorlijk ontstemd” dat Chemours contact heeft opgenomen met Gommers. “Ik vind dit echt niet kunnen. Dit kan de aangever beïnvloeden”, bevestigt ze een bericht hierover in het AD.

In de brief die maandag is verstuurd, nodigt Chemours-directeur An Lemaire Gommers uit voor een gesprek en stelt ze voor dat hij zich laat bijpraten door de directeur van de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid van de GGD. Ficq zegt dat de arts niet op de uitnodiging ingaat. Ze heeft ook het Openbaar Ministerie, dat de zaak-Chemours onderzoekt, van de brief op de hoogte gebracht.

“Er is aangifte gedaan van heel ernstige strafbare feiten”, zegt de advocaat. “Dan kun je niet de aangever benaderen. Het waarheidsvindingsproces moet in alle rust plaatsvinden.”

Een woordvoerder van Chemours heeft geen begrip voor de uitlatingen van Ficq over de brief. “De draai die mevrouw Ficq nu probeert te geven aan een simpele uitnodiging tot gesprek is ronduit belachelijk”, zegt hij. “Sinds jaar en dag nodigen wij belangstellenden én critici uit om in gesprek te gaan: van buren tot Kamerleden. Onze ervaring is dat dit altijd bijdraagt aan wederzijds begrip.” Het chemiebedrijf zegt verder Gommers vanuit de coronatijd te kennen “als een publiek figuur die altijd de verbinding zoekt – bijvoorbeeld toen hij in gesprek ging met influencer Famke Louise over de corona-aanpak – op basis van de wetenschappelijke feiten”.

Gommers, die tijdens de coronacrisis landelijke bekendheid kreeg, woont in Wijngaarden, een dorp vlak bij Dordrecht en de fabriek. Hij pleitte eveneens voor een bevolkingsonderzoek bij iedereen in de omgeving van de fabriek.

Ficq deed namens zo’n 3000 mensen aangifte bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in Amsterdam tegen alle leidinggevenden van Chemours en voorloper DuPont sinds 1962.

De situatie rond Chemours is woensdag onderwerp van gesprek in de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland.