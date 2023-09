AP gaat ook volgen moskeeën door SZW onderzoeken

De privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat het volgen van moskeeën door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betrekken bij een lopend onderzoek naar deze praktijken door onder meer gemeenten. Een woordvoerder van de AP bevestigt een bericht van NRC hierover.

Deze week maakte demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken bekend dat haar ministerie in het verleden onderzoek heeft gedaan naar “personen, organisaties en netwerken binnen de moslimgemeenschappen”. Dit was niet altijd transparant en in sommige gevallen zijn persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt.

Eerder was al bekend dat gemeenten soortgelijke onderzoeken naar personen in de moslimgemeenschap en moskeeën hebben gedaan. Hier loopt al onderzoek naar. Dat ook het ministerie van Sociale Zaken, verantwoordelijk voor integratie, dit soort onderzoeken heeft gedaan, past volgens antiracismecoördinator Rabin Baldewsingh in een “patroon van achterdochtig overheidshandelen richting moslims”.

Het onderzoek had vooral betrekking op “het salafisme en aanverwante onderwerpen”. Salafisme is een strenge stroming binnen de islam die voorschriften uit de Koran erg nauw opvolgt.