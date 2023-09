Baudet: het wordt steeds minder prettig in Nederland

“Iedereen die van een afstandje naar de toestand in ons land kijkt, ziet dat we langzaam afglijden. Het wordt steeds minder prettig in Nederland.” Zo opende fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie zijn betoog tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Naast de bekende kritiek op het kabinet somde hij vooral punten uit zijn partijprogramma op.

Volgens de FVD-leider “holt de koopkracht achteruit” en “de etnische en culturele samenstelling van ons land is door dertien jaar een VVD-regering extreem onder druk komen te staan”. Hij hekelde het klimaatbeleid en zei dat dit gebaseerd is op “onwetenschappelijke claims”. Uitgaven eraan leiden tot hoge energieprijzen en dure boodschappen, aldus de FVD-leider.

Over de oorlog in Oekraïne kwam Baudet in aanvaring met Jan Paternotte, de fractievoorzitter van D66. Over de positie van Rusland in het conflict zei Baudet dat die “heel begrijpelijk is” omdat “de NAVO Rusland in een situatie heeft gedwongen waarin het land eigenlijk niks anders meer kon”. Ook liet hij weten de eisen van Rusland in het conflict, bij eventuele onderhandelingen, te begrijpen. Zo is volgens de FVD-leider duidelijk dat Rusland de Krim nooit zal teruggeven. Eerder liet Baudet al zijn sympathie blijken voor de Russische president Vladimir Poetin.

Paternotte merkte op dat het Kremlin de standpunten van Rusland niet beter naar voren had kunnen brengen dan hoe Baudet dat deed.

In een interruptie vroeg PVV-leider Geert Wilders of het klopt dat Baudet denkt dat 9/11 in New York een ‘inside job’ was en of het klopt dat hij denkt dat de maanlandingen nooit hebben plaatsgevonden. Toen Baudet uiteenzette over die kwesties inderdaad zijn twijfels te hebben, ontstond wat consternatie en gelach in de Tweede Kamer. Wilders deed het erna zelf af op X, voorheen bekend als Twitter, met de zin: “Meneer Baudet u bent zelf aardig op weg naar de maan!” Caroline van der Plas van BBB, na Baudet aan de beurt voor haar bijdrage, opende met: “Terug naar de werkelijkheid.”