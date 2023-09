CDA eist dat kabinet volgend jaar investeert in regionaal vervoer

Dat het demissionaire kabinet volgend jaar niets extra’s doet voor het regionaal vervoer, “kan niet”, vindt CDA-leider Henri Bontenbal. Ondanks de demissionaire status van het kabinet is het “onbestaanbaar” dat investeringen in onder meer buslijnen uitblijven, zegt Bontenbal.

Hij wijst op een oproep van zijn partij met de PvdA aan het kabinet “om de bereikbaarheid van de regio te behouden en te verbeteren” en verschraling van het ov in de provincie te voorkomen. Die motie, waarin het kabinet wordt gevraagd volgend jaar en het jaar erop geld te steken in het ov, is door de volledige Kamer aangenomen, benadrukt Bontenbal.

“Provincies zien de kosten stijgen, met het risico dat de bereikbaarheid in de regio nog verder onder druk komt te staan. Wij verwachten dat het kabinet dit alsnog repareert.”