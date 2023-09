CDA-lijsttrekker Bontenbal wil af van

CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal maakt zich zorgen over “het gure politieke klimaat”. Hij heeft de Tweede Kamer opgeroepen de komende weken een start te maken met een nieuwe politieke cultuur in de Kamer. Bontenbal deed zijn oproep tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Vanaf de val van het kabinet begin juli hebben tientallen Kamerleden en verscheidene bewindslieden hun vertrek uit de landelijke politiek aangekondigd. Een aantal gaf aan dat het ongezonde politieke klimaat een belangrijke reden was om Den Haag de rug toe te keren.

Bontenbal vindt het “verdrietig” dat voor “velen het gure politiek klimaat daarbij een afweging is geweest”. “Dat hoort niet zo te zijn.” Oekra├»ners vechten 2000 kilometer verderop voor “hun vrijheid en hun democratie. Maar ook onze democratie is kwetsbaar. Het is aan ons allen, als volksvertegenwoordigers, de eerste taak om die democratie te stutten”, zei hij.