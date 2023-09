COC: Nederland verliest met overlijden Erwin Olaf kleurrijk mens

Met het overlijden van fotograaf Erwin Olaf verliest Nederland een kleurrijk en uitgesproken mens, laat woordvoerder Philip Tijsma van COC Nederland namens die organisatie weten. “Het is ontzettend verdrietig”, zegt hij. Olaf, die zelf homoseksueel was, ontving in 2011 de Bob Angelo Penning van het COC. Die wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die zich hebben ingezet voor de emancipatie van de lhbti+-gemeenschap.

“Hij zette zich in woord, beeld en daad in voor de regenbooggemeenschap, en ├╝berhaupt voor een land waarin iedereen vrij en zichzelf kan zijn”, zegt Tijsma. Als voorbeeld noemt hij Olafs uitspraken tijdens Zomergasten, het interviewprogramma waar de fotograaf in 2010 te gast was. “Hij sprak zich toen heel duidelijk uit tegen geweld tegen onze gemeenschap. Daarmee heeft hij weten te verklanken wat er leeft in onze gemeenschap”, aldus de COC-woordvoerder.

Tijsma roemt ook de diversiteit in het werk van de fotograaf. Verder brengt hij in herinnering dat Olaf aan de basis stond van de zogeheten Black Tea Party in het Amsterdamse Paradiso, met feesten die bekendstonden om hun uitbundigheid en vrijheid. Later was Olaf ook betrokken bij het festival Milkshake in Amsterdam. “Allemaal plekken waar iedereen zichzelf kan zijn en waar vrijheid wordt gevierd”, zegt Tijsma daarover. “Het is verdrietig dat de vrijheid die Olaf vormgaf in Nederland door zijn overlijden een klein beetje minder wordt.”

Olaf overleed woensdagochtend onverwachts op 64-jarige leeftijd, enkele weken na een longtransplantatie.