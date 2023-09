D66 en DENK vallen VVD aan over handreiking richting Wilders

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vindt het onbegrijpelijk dat de VVD onder Mark Rutte elf jaar lang niet wilde samenwerken met de PVV en daar nu weer voor open lijkt te staan. Dat zei hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (ABP). VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz liet vorige maand weten samenwerking met de partij van Geert Wilders niet op voorhand uit te sluiten en zijn verkiezingsprogramma af te wachten. Het is tijd om stelling te nemen nu dat programma er is, vindt Paternotte. Ook Stephan van Baarle, fractievoorzitter van DENK, viel huidig fractieleider Sophie Hermans van de VVD aan op de toenadering van de liberalen tot de PVV. Hermans gaat daar niet in mee.

“We hebben het gehoord: moskeeën verbieden, korans verbieden, een hoofddoekjesverbod in publieke ruimtes en hier in de Staten-Generaal”, zegt Paternotte over het verkiezingsprogramma van de PVV. “Milder voor Rusland, extremer voor Nederland”, vat hij zijn indrukken samen, verwijzend ook naar de kritische houding van de PVV over steun voor Oekraïne.

Hermans wil eerst afwachten “hoe het met die scherpe kantjes zit” van de PVV in de verkiezingscampagne. “Nu komt het erop aan hoe de discussie daarover gaat lopen: wat zijn de bespreekpunten, wat zijn de breekpunten? Op enig moment zal dat tot een conclusie, een eindoordeel leiden.” Ze verwijt D66 bezig te zijn met “Haagse gedoetjes” door het nu al te hebben over wie met wie wil regeren.

Van Baarle vindt het “schokkend” dat de VVD niet bereid is zich uit te spreken tegen de “ongesneden discriminatie” van de PVV in het partijprogramma. De VVD “marchandeert met de rechten van 1,5 miljoen moslims” om aan de macht te kunnen blijven, trok Van Baarle van leer.

Het zou de VVD sieren als de liberalen hier een “rode lijn” trekken, zei Van Baarle. Een partij die discriminerende uitlatingen doet, kan niet als regeringspartner worden gekozen, benadrukte hij. “Dat is de bijl aan de wortel van de mensenrechten en de bijl aan de wortel van onze rechtsstaat.”

“Ik sta pal voor onze democratische rechtsstaat”, zei Hermans. Het komt er voor de VVD op aan in hoeverre de PVV onder andere hierover de toon matigt.

In het zaterdag gepubliceerde programma van de PVV staan veel bekende stokpaardjes van de partij, zoals een asielstop. Maar op zulke punten is Wilders wel tot compromissen bereid, liet hij weten in een interview met De Telegraaf. Woensdag onderbrak de PVV-leider Hermans geen enkele keer tijdens haar termijn van de politieke beschouwingen.