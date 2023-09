Derde verdachte (15) meldt zich na twee explosies in Rotterdam

Een derde verdachte is aangehouden nadat afgelopen weekend tot twee keer toe een explosief was afgegaan in de Grasstraat in Rotterdam-West. De 15-jarige jongen uit de Maasstad meldde zich dinsdag op het politiebureau. Eerder pakte de politie in deze zaak al twee andere Rotterdammers van 20 en 21 op. Alle drie zitten nog vast.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er een ontploffing bij een woning in de betreffende straat en een nacht later bij een woning ernaast. Niemand raakte gewond, maar de explosies veroorzaakten wel schade. Eén verdachte kon de politie met hulp van buurtbewoners aanhouden. De tweede arrestatie volgde na een zoektocht een paar uur later in de nacht van zaterdag op zondag.

De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen beide incidenten, maar volgens een woordvoerster wordt het drietal verdacht van betrokkenheid bij beide explosies. Ze sluit meer aanhoudingen niet uit.