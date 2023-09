Dibbits: Olaf was gezichtsbepalend voor fotografie in Nederland

Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum, noemt de overleden Erwin Olaf “gezichtsbepalend voor de fotografie in Nederland”.

“Erwin Olaf was een kunstenaar met enorme gedrevenheid en met een zeer groot oog voor detail. Het Rijksmuseum mocht in 2018 zijn kerncollectie ontvangen en beschouwde Erwin Olaf als een oprechte vriend. We zullen hem missen.” Dibbits stelt ook dat Olaf historisch van belang is vanwege zijn activisme en rol binnen de lhbti+-gemeenschap.

Benno Tempel, directeur van het Kunstmuseum Den Haag, zit op dezelfde lijn. “Erwin Olaf was voor Nederland en ook daar buiten een van de grootste van zijn generatie. Hij was heel invloedrijk. Veel jonge fotografen kijken hoe hij werkte.”

De tentoonstelling in 2019 met werk van Olaf in het Kunstmuseum is volgens Tempel met meer dan 300.000 bezoekers niet voor niets de bestbezochte fototentoonstelling in ons land. “Toen hij kwam signeren stond er een lange rij mensen. Hij was een heel sociaal betrokken iemand, heel erg bezig met homo-emancipatie en homorechten. Het bijzondere was dat hij nooit een blad voor de mond nam en dat hij dan toch wist te verbinden.”

Erwin Olaf had al geruime tijd problemen met zijn longen. Toch kwam zijn overlijden voor Tempel onverwacht. “Hij was allang ziek, dat was bekend. Bij het opbouwen van de tentoonstelling zag je dat hij eigenlijk de trap niet meer op kon. Hij maakte er grappen over. En hij verwerkte het in een drieluik met zelfportretten. Op een daarvan is hij te zien met slangetjes in zijn neus.”