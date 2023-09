Documentaire over overleden fotograaf Erwin Olaf op NPO 2

NPO 2 zendt woensdagavond om 23.36 uur een ingelaste documentaire over Erwin Olaf uit wegens het overlijden van de fotograaf op 64-jarige leeftijd. Complicaties na een longtransplantatie werden hem woensdagochtend fataal, zo liet zijn manager weten.

In Het Uur van de Wolf: Erwin Olaf – the Legacy van de NTR uit 2019 zien we “een gevierd kunstenaar die, op het toppunt van zijn roem en met pijn in zijn hart, de balans aan het opmaken is van een leven lang hard werken”. “En wiens oeuvre, precies op het goede moment, voor het nageslacht gewaarborgd blijft.”

In hetzelfde jaar presenteerde Olaf zijn werk in een grote overzichtstentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum en Fotomuseum. In juli 2019 volgde het Rijksmuseum met een greep uit zijn beste foto’s, die onderdeel waren van een collectie van vijfhonderd foto’s die Olaf aan het museum heeft overgedragen. In de documentaire van Michiel van Erp gaat Olaf in op de betekenis van zijn carrière en het werk dat hij achterlaat.