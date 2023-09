‘Een grote ravage’ na explosie bij kapperszaak Amsterdam

In Amsterdam is woensdagochtend een explosie geweest bij een kapperszaak aan de Burgemeester De Vlugtlaan. De ontploffing was rond 03.00 uur bij het pand in Nieuw-West.

Niemand raakte gewond, maar het pand raakte door de ontploffing zwaar beschadigd. De politie spreekt van “een grote ravage”. Bijna alle ruiten aan de voorkant van de kapperszaak zijn gesneuveld en voor de ingang van de zaak lag na de explosie veel glas en puin.

Er is nog niemand aangehouden. Behalve in de Burgemeester De Vlugtlaan waren er afgelopen nacht ook explosies in de Jacques Veltmanstraat en op het Holendrechtplein in Amsterdam, meldt AT5. De politie liet aan de lokale omroep weten dat de ontploffingen vermoedelijk niets met elkaar te maken hebben.