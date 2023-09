GroenLinks zwicht niet voor kritiek op wachtgeld Timmermans

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver vindt wachtgeld voor Kamerleden als vangnet voor een onzekere politieke functie een groot goed. Daarmee pareerde hij de kritiek van PVV-leider Geert Wilders en BBB-voorvrouw Caroline van der Plas op lijsttrekker Frans Timmermans. De voormalige Eurocommissaris krijgt na zijn recente ontslag wachtgeld. PVV en BBB vinden dat Timmermans daarvan af moet zien.

Vooral Wilders was fel. Hij riep Klaver op om een beroep te doen op Timmermans, om de komende maanden af te zien van dat wachtgeld. Met dat wachtgeld voert Timmermans als lijsttrekker campagne voor GroenLinks-PvdA. Jarenlang heeft hij als EU-commissaris tonnen per jaar verdiend. Daarvan kan hij wel een paar maanden zonder wachtgeld campagne voeren, vindt Wilders. Klaver wierp terug dat hij alleen aan Timmermans wil vragen om een goede verkiezingscampagne te voeren.

“Ik zie dat Klaver dit verdedigt als een boer met kiespijn”, probeerde Wilders. De PVV-leider vindt dat Timmermans het “socialistische fatsoen” zou moeten hebben om af te zien van wachtgeld. Niet in de laatste plaats omdat Timmermans zo goed als zeker in december als Kamerlid wordt ge├»nstalleerd. Van der Plas viel hem bij.

Wachtgeld voor Kamerleden die na verkiezingen niet terugkeren, is volgens hen totaal anders dan gebruikmaken van een wachtgeldregeling om campagne te voeren. Klaver ziet daar geen verschil in. “We zijn allemaal passanten in de politiek”, zei de GroenLinks-politicus. Wachtgeld is een belangrijk instrument in het democratische systeem, betoogde hij.