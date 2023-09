Hermans: wat doet Rutte persoonlijk voor slagen Tunesië-deal

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans wil van demissionair premier Mark Rutte weten wat hij “persoonlijk” doet om de uitwerking van de Tunesië-deal te versnellen. De laatste tijd neemt het aantal migranten dat uit het Noord-Afrikaanse land komt snel toe.

Voor de VVD is de aanpak van de migratie een van de hoofdthema’s. Onder druk van de fractie ging partijgenoot Rutte in Brussel aan de slag met het onderwerp. Een van de uitkomsten was de deal van de Europese Commissie met Tunesië. Dit akkoord werd al voor de zomer bereikt, maar wordt nog steeds uitgewerkt, gaf Rutte vrijdag zelf aan.

Tijdens het Kamerdebat over de kabinetsplannen voor volgend jaar zei Hermans verder dat het demissionaire kabinet alle ruimte moet krijgen om oplossingen te zoeken voor de groeiende migratie. De druk op de voorzieningen is “gigantisch” door de instroom, aldus Hermans.

Europa moet doorgaan met het sluiten van deals met landen in Afrika over het beperken van migratie, vindt de VVD-fractievoorzitter. De Kamer zou volgens haar het kabinet moeten oproepen hierin “versnelling” aan te brengen.

Hermans erkent dat een land als Tunesië niet de waarden heeft die in Nederland gelden, maar vindt het desondanks noodzakelijk om er afspraken mee te maken, om te voorkomen dat mensen de levensgevaarlijke overtocht maken om in Europa asiel aan te vragen. Met deze redenering wast Hermans het eigen geweten schoon, sneerde BIJ1-leider Sylvana Simons.

Ook diverse andere fracties vielen over het asielstandpunt van Hermans, zoals PVV, Volt en Nilüfer Gündoğan. Na dertien jaar VVD-beleid is de instroom nog steeds niet omlaag, zoals de liberalen wel willen, zeiden onder anderen Geert Wilders (VVD) en Thierry Baudet (FVD). Volgens Volt-leider Laurens Dassen verdraait Hermans de feiten. In tegenstelling tot wat Hermans in het debat zegt, is er geen sprake van een aanzuigende werking vanwege het ‘ruimhartige’ asielbeleid van Nederland. Onder meer de opvang voor asielzoekers voldoet niet aan internationale normen, zei Dassen.

Begin juli viel het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie over de inperking van migratie. De partijen werden het niet eens over maatregelen om de regeling voor nareizigers strikter te maken.