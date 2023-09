Hoogste rechter zet definitieve streep door datacenter Facebook

Meta, het moederbedrijf van Facebook, mag definitief geen datacenter bouwen in Zeewolde. Het bedrijf had zich vorig jaar al teruggetrokken uit het project en er zijn op dit moment ├╝berhaupt geen bouwplannen, maar de Raad van State, de hoogste rechter, heeft woensdag het bestemmingsplan van de gemeente vernietigd. Daarmee kunnen de plannen voorlopig ook geen nieuw leven meer worden ingeblazen, ook niet met een ander bedrijf.

Meta had de plannen begin 2021 aangekondigd. Net buiten Zeewolde zouden vijf hallen vol computerservers komen te staan. Met een oppervlak van 166 hectare zou dit het grootste datacenter van Nederland worden. Dat leidde tot veel verzet, maar de gemeenteraad stemde in 2021 voor het project. Dat deed de raad door het bestemmingsplan te wijzigen. Dat is een gedetailleerde plattegrond waarin staat wat voor activiteiten ergens mogen komen.

Ondanks het groene licht van de gemeenteraad bleef er verzet tegen de plannen. Het datacenter zou worden gebouwd op grond van het Rijk, en dat wilde de grond niet verkopen. Daarom trok Meta een jaar geleden de stekker uit het project.

Het bestemmingsplan van de gemeente is nu teruggedraaid. Volgens de Raad van State stond “onvoldoende vast dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is”. Daarom had de gemeenteraad van Zeewolde “gerede twijfel” moeten hebben. Door het bestemmingsplan was het nog “juridisch mogelijk” dat er later alsnog een datacenter zou komen. Daar steekt de Raad van State woensdag echter een stokje voor.