Klaver: VVD zet armste mensen tegenover de middenklasse

De VVD zet de armste mensen tegenover de middenklasse met de wens vooral de middeninkomens tegemoet te komen bij de Algemene Politieke Beschouwingen, vindt Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA. “Die zijn niet elkaars tegenstander, die moeten we allebei zien te helpen.” Samen met Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren vindt hij dat beide groepen kunnen worden geholpen met geld van grote bedrijven.

Klaver denkt dat er bijvoorbeeld geld kan worden opgehaald door belasting te heffen op bedrijven die hun eigen aandelen opkopen. “Dat gaat om meer dan een miljard euro. Dat geld kunnen we gebruiken voor die middenklasse en die armste groepen van Nederland”, zegt hij. Hij heeft hier eerder deze maand een voorstel over gedaan samen met de ChristenUnie.

Hermans zegt dat ze het gevoel deelt met Klaver dat hier “iets geks zit” en niet “op voorhand deuren dicht wil gooien”. Wel wil ze waken dat er maatregelen worden genomen die diep ingrijpen op het ondernemersklimaat. “De koning zei het ook al: in dit land gaat verdienen altijd voor verdelen”, zegt ze verwijzend naar de troonrede. Daarin wordt het kabinetsbeleid van onder meer de VVD zelf uiteengezet.

Eerder zei Ouwehand tegen Hermans dat het goed mogelijk is om “grote vervuilende bedrijven” apart te nemen en deze meer te belasten. “Alsof we daarmee de platenzaak in de winkelstraat aanpakken”, aldus de partijleider van PvdD.

“Als dit de VVD is waar we de komende twee dagen zaken mee moeten doen, dan denk ik niet dat de problemen worden opgelost”, zegt Ouwehand. Hermans wil tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen middeninkomens helpen door onder meer te voorkomen dat de brandstofaccijns omhoog gaan.