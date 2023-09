Klaver wil afbouwpad fossiele subsidies vastleggen in de wet

Als het aan GroenLinks-politicus Jesse Klaver ligt, wordt het kabinet straks verplicht volgens een vast schema fossiele subsidies af te bouwen. Dat betekent dat het kabinet ook jaarlijks moet rapporteren welke steunregelingen waarmee gebruik van fossiele brandstoffen wordt gestimuleerd, nog bestaan en welke zijn afgeschaft. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte zegt wel oren te hebben naar zo’n plan.

Klaver wijst op de klimaatwet, waarin een wettelijk afbouwpad voor CO2-uitstoot is opgenomen. Iets dergelijks moet dan dus ook gebeuren voor de (belasting-)voordelen aan de fossiele industrie. De GroenLinks-leider (die ook namens de PvdA spreekt bij het grote debat over de begroting van volgend jaar) erkent wel dat sommige fossiele subsidies niet zomaar af te bouwen zijn, omdat ze zijn vastgelegd in internationale afspraken.

Paternotte staat welwillend tegenover het plan, maar weet niet zeker of het zomaar mogelijk is om zo’n afbouwpad in de wet vast te leggen. Zijn partij D66 vindt dat je “per fossiele subsidie moet kijken hoe je ervan afkomt, wanneer je ervan afkomt en in welk pad je dat doet”, aldus de fractievoorzitter. “Dat is inderdaad een totaal afbouwpad, dus laten we doorpraten.”