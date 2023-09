Longfonds: Olaf betekende veel voor mensen met zelfde ziekte

De fotograaf Erwin Olaf, die enkele weken na een longtransplantatie is overleden, heeft volgens het Longfonds veel betekend voor mensen die dezelfde longaandoening hebben. “Hij was een betrokken en bevlogen fotograaf. Hij maakte indrukwekkende zelfportretten over de ontwikkeling van zijn ziekte. Dat heeft geholpen om de aandoening bekender te maken bij het grote publiek. Het is heel fijn en heel dapper dat hij daar open over is geweest”, zegt een woordvoerster van de organisatie.

Olaf kreeg in 1996 de diagnose longemfyseem, een vorm van COPD. Longemfyseem is een chronische ziekte waarbij longblaasjes beschadigd raken. Dat maakt het moeilijker om zuurstof op te nemen. Mensen die daar last van hebben, zijn vaak moe en hebben moeite met ademhalen. Enkele weken geleden kreeg Olaf een longtransplantatie. In een verklaring zegt zijn familie dat hij aan het opknappen was, maar dat hij woensdag plotseling onwel werd. Hij kon niet meer worden gereanimeerd. Olaf was 64 jaar.

Meer dan 300.000 mensen in Nederland hebben, net als Olaf, COPD. In 2007 maakte Olaf een fotoserie met enkele andere patiĆ«nten. Dat deed hij voor het Astma Fonds, dat later zijn naam zou veranderen in het Longfonds. “Hij wilde zelf iets voor ons doen. Hij wist dat COPD levensgevaarlijk en ongeneeslijk was, hij heeft het belangeloos gedaan. De patiĆ«nten waren heel tevreden met de aandacht voor hun toen nog onbekende ziekte via zo’n bekende Nederlander. COPD was toen nog niet bekend en dus voelden mensen zich niet gezien en niet gehoord”, aldus het Longfonds.