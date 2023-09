Marechaussee houdt man aan die Syriërs in zijn auto vervoerde

Op de A12 ter hoogte van het Gelderse Zevenaar is woensdagochtend een 49-jarige man uit Duitsland aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Toen de marechaussee zijn personenauto controleerde, bleek dat hij mensen vervoerde die geen identiteitsbewijs bij zich hadden en vertelden dat ze uit Syrië kwamen. In totaal zaten er vier mensen in de auto, van wie alleen de aangehouden bestuurder een Duitse verblijfsvergunning had.

De auto van de man uit Duitsland werd gecontroleerd in het kader van het zogeheten Mobiel Toezicht Veiligheid, waarmee de Koninklijke Marechaussee illegale migratie en mensensmokkel probeert tegen te gaan. De dienst voert daarom regelmatig steekproefsgewijs controles uit op wegen in grensgebieden. Dat gebeurt ook in treinen, op het water en op luchthavens.