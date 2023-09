Nunspeet wil voorlopig voor zes maanden wolven doden

De Gelderse gemeente Nunspeet heeft de provincie Gelderland toestemming gevraagd om voorlopig voor zes maanden wolven te mogen doden in het landelijk gebied ten westen van het dorp Elspeet. Volgens het gemeentebestuur is er een sterke toename te zien in het aantal dieren dat de laatste tijd is gedood door een wolf. Het gaat om schapen en een pony. Nunspeet hoopt volgens een woordvoerder dat de Gelderse provinciebestuurder Harold Zoet (BBB) het verzoek van Nunspeet meeneemt naar Brussel, waar hij Europese politici donderdag gaat vertellen dat Gelderland wil kunnen ingrijpen tegen wolven die problemen veroorzaken.

Volgens de schadecijfers van BIJ12, het bureau dat voor de provincies wolvenzaken afhandelt, zijn er tot 19 september elf schapen gedood in Elspeet bij zes aanvallen. Ook is een pony doodgebeten. Van al deze aanvallen staat nog niet vast of een wolf heeft toegeslagen, want de uitslag van het DNA-onderzoek is nog niet bekend. Maar aangezien op de Noord-Veluwe een wolvenroedel zit is het volgens de gemeente zeer waarschijnlijk dat “tientallen dieren” het slachtoffer zijn geworden van een wolvenaanval. Ook in naburige dorpen zoals Uddel en Epe zijn schapen doodgebeten of verwond.

“Inwoners maken zich zorgen over de veiligheid van hun dieren en er heerst soms ook angst om zich in het buitengebied te begeven”, schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de provincie Gelderland. Volgens de woordvoerder vinden de Nunspeetse bestuurders het belangrijk om de geluiden uit de samenleving serieus te nemen en voor het voetlicht te brengen. “Sommige wolven dringen ver door in het landelijk gebied en er zijn al incidenten binnen de bebouwde kom van Elspeet gemeld.”

Het is tot nu toe op grond van Europese beschermingsregels streng verboden om de beschermde wolf te verstoren, te verjagen of te doden. De rechter heeft ook nog geen toestemming gegeven aan de provincie Gelderland om een te tamme wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe te laten schrikken met een paintballgeweer. Nunspeet zegt af te wachten of het wolvengedrag in de gemeente “uitzonderlijk genoeg” is om een uitzondering te mogen maken op de geldende regels.