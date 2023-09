Onderzoek naar mogelijke intrekking vergunning Chemours

De provincie Zuid-Holland laat externe experts onderzoeken of de vergunning van de Chemours-fabriek in Dordrecht ingetrokken zou kunnen worden. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen (vergunningverlening) zegde dat toe tijdens een debat in de Staten.

“Ik zie de motie hierover als een soort ‘second opinion’. We gaan dat gewoon doen en zullen u hierover rapporteren”, zei Zevenbergen, die zelf binnen de huidige wet- en regelgeving voor de provincie geen mogelijkheden ziet om de vergunning in te trekken.

De partijen in de Zuid-Hollandse Staten dienden maar liefst 26 moties in over de situatie rond Chemours, de fabriek die jarenlang grote hoeveelheden schadelijke PFAS-stoffen heeft uitgestoten in de omgeving. De ‘zwaarste’ motie kwam van de Partij voor de Dieren en SP. Zij verzochten het college van Gedeputeerde Staten om experts in te schakelen om te laten onderzoeken “hoe en wanneer” de vergunning van Chemours kan worden ingetrokken en of de fabriek kan worden stilgelegd.