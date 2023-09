Opgestapt bestuurslid PvdD legt Statenwerk neer na haatberichten

Het Zuid-Hollandse Statenlid Hanke Hoogerwerf van de Partij voor de Dieren heeft haar politieke werk voorlopig neergelegd vanwege “haatberichten” die ze recentelijk uit de achterban van de partij kreeg. Hoogerwerf maakte deel uit van het algemeen bestuur van de PvdD. Het voltallige bestuur stapte afgelopen donderdag op na een machtsstrijd met Esther Ouwehand, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer en kandidaat-lijsttrekker voor de komende verkiezingen.

Hoogerwerf schrijft in een brief dat ze afgelopen week “in het oog van de politieke storm” terecht is gekomen. “Als gevolg van deze gebeurtenissen ontvang ik momenteel een veelheid van op mijn persoon gerichte haatberichten vanuit onze achterban. De heftigheid van deze berichten raakt mij diep, omdat ik me altijd met hart en ziel heb ingezet voor de idealen van de Partij voor de Dieren: opkomen voor dieren, natuur en milieu.”

Hoogerwerf zegt dat de situatie “een dermate negatieve invloed” op haar “mentale gezondheid” heeft, dat ze haar Statenlidmaatschap in Zuid-Holland nu niet goed kan uitvoeren. Ze neemt tijdelijk ziekteverlof. Daar staat een vaste periode van zestien weken voor. Robert-Jan Vonk, fractievertegenwoordiger van de PvdD, vervangt Hoogerwerf gedurende die tijd in de Staten. De partij heeft drie zetels in Zuid-Holland.

De PvdD belandde ruim een week geleden in diepe crisis nadat Ouwehand door het partijbestuur als lijsttrekker was geschrapt wegens niet nader genoemde signalen van integriteitsschendingen. Na protesten van leden en bestuurders in het land trad het partijbestuur af en werd Ouwehand toch opnieuw voorgedragen als lijsttrekker. De PvdD heeft nu een interim-bestuur van acht leden, dat onder meer het congres van komende zondag voorbereidt.

In de Zuid-Hollandse Staten doet ook Pauline de Bes vanwege “langdurige ziekte” een stap terug. Zij behoorde tot de vierkoppige fractie van JA21. Het is de bedoeling dat De Bes begin volgend jaar terugkeert in de Staten.